Le VFM sur la route de la victoire

Le 3e déplacement de la saison aura été le bon pour le Volleyball Franches-Montagnes. Il a profité de sa visite à Schaffhouse ce dimanche pour empocher sa 1re victoire loin de ses bases dans le championnat de Ligue A. Le VFM s’est imposé 3-2 dans la salle alémanique. Il est même passé proche d’un succès plus net puisqu’il a remporté les deux premiers sets 25-17 et 25-16. Mais la bataille s’est ensuite intensifiée. La troupe de Leonardo Portaleoni a vu son adversaire recoller à 2-2 en faisant main basse sur les 3e et 4e manches 30-28 et 25-11. Toujours privé de sa centrale brésilienne Gabriella Rocha, le VFM ne s’est pas laissé abattre et a remporté le tie-break 15-11 pour mettre deux points au chaud. Malgré ce succès, le Volleyball Franches-Montagnes reste 8e du classement de Ligue A. Il revient à trois points de la 4e place. /msc