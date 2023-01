Le VFM s’incline mais se trouve « sur la bonne voie »

Le VFM perd le premier de ses trois grands rendez-vous. Dimanche soir à Saignelégier, le Volleyball Franches-Montagnes faisait son retour en Ligue A après trois semaines de pause durant les Fêtes. Il s’est incliné 3-0 contre Lugano. Les Taignonnes restent 8e du classement mais ont tenu la dragée haute face au 2e du championnat. Un bon signal avant d’aller vendredi prochain chez le leader le NUC pour le derby, puis de disputer dimanche les 8es de finale de la Coupe de Suisse contre Guin, actuel 3e du championnat. Malgré la défaite, l’entraîneur du VFM Leonardo Portaleoni estime que son équipe « est sur la bonne voie ».





Logique respectée

Le VFM a bien démarré le premier set en faisant la course en tête. Mais les Tessinoises sont montées en puissances au fil des points. Le temps-mort demandé par l’entraîneur du VFM alors que son équipe était menée 13-17 a relancé les Taignonnes. Ces dernières ont toutefois laissé le gain de la manche initiale à leur adversaire sur le score de 22-25. Leonardo Portaleoni regrette un certain manque de discipline de ses joueuses. « A partir du moment où l’on a respecté le plan de jeu, on a réussi à bien bosser. On a eu quelques passages à vide qui nous ont mis en difficulté », analyse l’entraîneur.