Le VFM voit les play-off s’éloigner

Le Volleyball Franches-Montagnes a perdu le match à ne pas perdre. Samedi soir devant son public à Saignelégier, le VFM s’est incliné 3-0 contre Genève en Ligue A. Ils s’agissait d’une rencontre capitale pour passer devant les Genevoises et récupérer la 8e et dernière place qualificative pour les play-off. Avec ce revers, le VFM reste 9e et en position de play-out. Il voit la barre s’éloigner à 5 points alors qu'il ne reste plus que deux journées avant la fin de la saison régulière.

Les Taignonnes ont laissé filer le 1er set 25-20 malgré un bon début de match. « On joue bien, on commence bien. Mais on n'a pas suffisament réussi à pousser ensemble », analyse Kimy Chappatte après la rencontre. Cette entame de partie correspondait aux attentes de la libéro du VFM dans ce match ô combien important. « La pression était là, on l’a toutes ressentie. Il fallait bien démarrer pour nous mettre en confiance. Mais on n’a pas réussi à garder cette grinta du début », souffle-t-elle. Les Jurassiennes ont ensuite perdu le 2e set 25-21. La dernière manche s’est soldée par un score de 25-15 en faveur des Genevoises.





De la déception mais pas de résignation

La déception était palpable dans les rangs du VFM au terme du match. Des joueuses avaient le visage enseveli sous leur linge. Des larmes ont même coulé sur certaines joues. Le coup est dur à encaisser. Le VFM a peut-être fait une croix sur les play-off. Mais Kimy Chappatte n’est pas résignée pour autant. « Mathématiquement on peut encore être en play-off. Maintenant, on jouera encore de bonnes équipes. On doit retrouver un équilibre, une grinta. Dans le sport tout est possible », positive la libéro du VFM. Pour leurs deux derniers matches de saison régulière, les Jurassiennes effectueront un déplacement chez Volero Zurich (7e) avant de recevoir Cheseaux (5e). /nmy