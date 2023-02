Le VFM débute les play-out de la meilleure des manières

Le Volleyball Franches-Montagnes entre du bon pied dans les play-out de Ligue A. Les joueuses taignonnes ont gagné le 1er acte ce dimanche à Saignelégier. Devant 396 spectateurs, elles ont dominé Toggenburg 3-1 et prennent les devants 1-0 dans la série au meilleur des 5 duels. Face aux St-Galloises, les protégées d’Eduardo Faustino ont par ailleurs cueilli, dans une fin de match haletante, leur 1er succès en 2023. « Cette victoire nous fait du bien. Et remonter des points de retard en fin de match nous apporte de la confiance et de l’énergie pour la suite », a réagit la capitaine du VFM Coralie Varé au terme de la rencontre.

La manche initiale a été plutôt enlevée entre les deux formations avec quelques points grandement disputés. Le VFM a toutefois réussi à prendre et garder les devants. Alors que le score était de 24-20 en faveur des Taignonnes, le smash de Coralie Varé est sorti des limites du terrain. D’abord accordé aux St-Galloises, le corps arbitral a finalement jugé le tir dévié et a donné le point du set au VFM qui s’est adjugé la 1er période 25-20. Les Franc-Montagnardes se sont ensuite heurté au mur st-gallois devenu très difficilement franchissable durant la 2e période. Les Taignonnes ont couru après le score tout au long de la manche. Elles ont laissé le set à leur adversaire 25-18.





La combativité taignonne retrouvée

Durant le 3e set, le VFM a remis l’ouvrage sur le métier. Courageuses et déterminées, les Franc-Montagnardes sont redevenues incisives au filet et solides en défense. Elles ont logiquement empoché le gain de la 3e période 25-14.

La 4e manche a, malheureusement pour le VFM, ressemblé à la 2e. Toggenburg a haussé le ton et a retrouvé une certaine férocité offensive. Les Franc-Montagnardes semblaient sans solution sauf que voilà, les filles d’Eduardo Faustino ont du cœur et des tripes. Menées 20-16, elles ont trouvé la force de renverser la vapeur pour finalement remporter le 4e et dernier set 25-23. Ce 1er acte des play-out de Ligue A a offert une bataille féroce. Le 2e duel entre Jurassiennes et St-Galloises aura lieu samedi prochain à Toggenburg. Le ton est donné. /nmy