Le VFM a « la rage » pour sauver sa peau

Le Volleyball Franches-Montagne fait face à son destin. L’équipe taignone entame ce dimanche le barrage de promotion/relégation Ligue A/Ligue B contre Glaronia. Le VFM joue sa survie dans l’élite face au champion de 2e division dans une série au meilleur des trois matches. L’acte I se dispute à 17h à Glaris. Les Franc-Montagnardes repartent donc au combat après leur défaite en finale de play-out de Ligue A contre Toggenburg. « On est très déçues de ne pas avoir gagné les play-out. Mais on a réussi à retourner à l’entrainement et avoir une rage inconditionnelle pour se maintenir, assure la capitaine du club franc-montagnard. Les discours on les a faits mais maintenant on doit passer à l’action », appuie Coralie Varé.