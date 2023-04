Bertrand Faivet : « On ne peut pas craindre pour la vie du VFM »

Il faut aujourd’hui saluer le travail de tout un club. Oui, malgré la relégation, il n’y a pas que du négatif à ressortir de cette saison. Si le VFM s’est planté dans le recrutement de ses étrangères, il a assumé, une fois de plus, sa politique de formation. Depuis des années, c’est sa fierté, c’est sa raison de vivre et il ne l’a pas oublié. Chapeau bas. Oui chapeau bas, parce que miser sur la formation, miser sur des jeunes du cru en 2023 quand vous jouez dans l’élite, c’est une politique rare. Une politique qui reste rare aussi dans bien d’autres sports et à des échelons bien plus régionaux.

Alors oui, ça fait mal d’être relégué. Oui, il va falloir reconstruire, repartir au combat, tenter de retrouver la lumière de la Ligue A. Mais après tout, ne vaut-il pas mieux voir ses pépites sur le terrain, même en 2e division, plutôt que sur le banc à regarder des joueuses recrutées à grand renfort d’argent ? Oui, c’est une politique risquée. Le Volleyball Franches-Montagnes en a fait les frais cette année. Mais c’est une politique qui apporte des gains et des émotions décuplés. C’est une politique qui permet aux régionales de ne pas faire que rêver mais qui leur offre une vraie possibilité de jouer et de s’identifier aux valeurs de leur club. Si, aujourd’hui, le ciel est gris sur le VFM, cette politique va lui offrir à n’en pas douter des rayons de soleil bien mérités.