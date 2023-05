Des reconductions et beaucoup de départs au VFM

La construction de l’équipe qui défendra les couleurs du Volleyball Franches-Montagnes la saison prochaine en Ligue B bat son plein. Le néo-relégué annonce lundi que son contingent compte à ce jour quatre Jurassiennes et une joueuse étrangère. L’ailière et capitaine Coralie Varé, la libero Kimy Chappatte, la diagonale Emma Faivet, la centrale Vanina Membrez, ainsi que la centrale brésilienne Gabrielle Rocha ont reconduit leur contrat avec le VFM pour l’exercice 2023/2024.

Le club de Saignelégier constate toutefois une érosion, « qui n’est pas dû à la relégation, mais principalement à des choix de vie », selon le communiqué du comité. La passeuse tchèque Tiziana Baumrukova, l’ailière polonaise Barbara Zakoscielna, la diagonale américaine Olivia Finckel et la centrale seelandaise Larissa Rothenbühler s’en vont sous d’autres cieux. La passeuse Amélie Perret prend du recul pour se consacrer à ses études et évoluera certainement avec la 2e équipe du VFM ou dans le cadre élargi de la LNB, alors que la libero Noa Doyat quitte le club pour les mêmes raisons. L’ailière Déliane Monnin jouera, elle, uniquement en 1re ligue avec les Taignonnes. De son côté, la centrale vadaise Elise Vallat arrête la compétition durant un certain temps pour soigner diverses blessures récurrentes. Les dirigeants du VFM devraient annoncer des arrivées prochainement. /comm-emu