Trois nouvelles joueuses au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes se renforce. Trois nouvelles joueuses rejoignent le contingent de la première équipe, récemment reléguée en LNB. La passeuse alémanique Raphaela Morandi est la première signée cette saison. Évoluant à Volley Luzern la saison passée, la jeune joueuse amènera « un jeu rapide », indique le club dans un communiqué ce mercredi.

Les deux autres joueuses intégrant l’équipe sont franc-montagnardes et issues du mouvement junior. Zora Chappatte rejoint sa soeur Kimy au poste de libero. Elle souhaite continuer sa formation et sa progression à ce poste, tout en gardant du temps de jeu avec la deuxième équipe (1LN). Elona Faivet assumera le poste d’ailière/diagonale entre la LNB et la 1LN tout comme Zora Chappatte. /comm-jad



État du contingent au 25.05.2023

Passe : Raphaela Morandi (SUI)

Centre : Vanina MEMBREZ (SUI) / Gabriella Rocha (BRE)

Aile : Emma FAIVET (SUI) / Coralie VARE (SUI)



Diagonale : Eloane FAIVET (SUI)

Libero : Kimy CHAPPATTE (SUI) / Zora CHAPPATTE (SUI)