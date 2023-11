La moisson continue pour le VFM

Les matches s’enchainent mais leur issue reste la même pour le Volleyball Franches-Montagnes. Les Taignonnes ont signé dimanche une dixième victoire en dix journées de championnat de Ligue B. Elles ont battu Therwil 3-0 à Saignelégier, devant environ 350 spectateurs. Au classement, le VFM est en tête avec six points d’avance sur son poursuivant Bellinzone.





Une promenade puis du fil à retordre

La première manche a été un long fleuve tranquille pour les Jurassiennes. Elles l’ont emporté 25-12 sans avoir à forcer leur talent contre des Bâloises trop légères et beaucoup trop imprécises à la réception. Les visiteuses ont toutefois augmenté la cadence dès le deuxième set. La jeune équipe de Therwil a mené 10-8, puis 17-14 avant une fin de manche où le VFM a montré les crocs et fait parler sa puissance au filet, notamment grâce à la force de la Brésilienne Leticia Bonardi et à la justesse de la Bulgare Nikol Duleva. Les Taignonnes ont toutefois éprouvé davantage de mal à passer l’épaule dans ce set durant lequel la passeuse Raphaela Morandi a été moins inspirée. Le début de la troisième manche a fortement ressemblé à l'entame de la deuxième… les Bâloises ont joué avec beaucoup d’énergie et ont mené 5-1, puis 14-12. Elles sont même revenues à 18-18 avant une nouvelle accélération du VFM qui leur aura été fatale. Au final, cette victoire ne souffre aucune discussion mais l’entraineure jurassienne Melanie Cina a salué la performance combattive de Therwil qui a poussé le Volleyball Franches-Montagnes à puiser parfois dans ses ressources, selon la Haut-Valaisanne. « C’était un match cool », rigole-t-elle.





Dix à la suite… et un sérieux à cultiver

Voilà donc dix rencontres consécutives que le VFM gagne. Il n’a perdu qu’un set lors de toutes ses sorties de la saison en Ligue B. De quoi ravir Melanie Cina : « Je suis très heureuse, c’est incroyable », sourit-elle. Mais la Haut-Valaisanne est ambitieuse et elle veut continuer cette série. Elle veille à ce que les joueuses ne s’endorment pas sur leurs lauriers : « On regarde davantage les chiffres et les statistiques que le résultat », souligne-t-elle, ajoutant qu’elle fixe des objectifs bien précis pour chaque match tant individuellement que collectivement… avec la perspective de toujours faire progresser ses joueuses. /mle