Le VFM poursuit sa route en Coupe de Suisse

Que ce soit en championnat ou en Coupe de Suisse, le Volleyball Franches-Montagnes sort vainqueur. Engagé en 8es de finale de la compétition nationale, le VFM a assuré sa qualification pour les 8es ce dimanche après-midi à Saignelégier. Les filles de Melanie Cina ont dominé 3-0 Köniz, autre équipe de Ligue B.





Un VFM sûr de sa force

Même si en championnat, le VFM ne laisse que des miettes à ses adversaires, cette partie n’a pas été de tout repos pour les Taignonnes. Köniz, qui a déjà embêté les Franc-Montagnardes en Ligue B, a même mené de 8 points durant le 1er set. Mais les Jurassiennes sont restées sereines et ont élevé leur niveau de jeu pour finalement l’emporter 25-22.

Dans la 2e manche, les Bernoises ont continué de résister aux assauts du VFM et ont tenu jusqu’à 15-15. Les protégées de Melanie Cina ont poursuivi leurs efforts pour s’assurer le gain du set 25-22. Lors de la dernière manche, le Volleyball Franches-Montagnes a fait la course en tête avec un petit matelas d’avance. Si les visiteuses n’ont pas craqué sous les coups de fusil de la diagonale Leticia Bonardi et de la centrale Gabriella Rocha, elles n’ont pas réussi à recoller au score. Le VFM s’est adjugé le dernier set 25-20.