Le parcours parfait du VFM

Celle qui étudie aujourd’hui à Neuchâtel a eu l’occasion de jouer et de s’entrainer avec l’équipe de Ligue A des bords du lac cette saison grâce à une double licence. C’était une belle opportunité pour elle de « garder le rythme » de l’élite et de se confronter au gratin helvétique. « En Ligue A, ça sert mieux, le bloc est meilleur et ça tape plus fort », souligne-t-elle avec l’ambition de pouvoir s’y frotter aussi souvent que possible… et le plus rapidement possible. /mle