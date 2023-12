Rétro 2023 : le VFM relégué

Les larmes ont coulé ce printemps à Saignelégier. Après 13 années passées dans l’élite, le Volleyball Franches-Montagnes a été relégué après une saison agitée. L’exercice 2022/2023 aura vu le VFM changer d’entraineur, Eduardo Faustino reprenant les rênes à Leonardo Portaleoni. Ce dernier avait été démis de ses fonctions en janvier, après avoir annoncé qu’il quitterait le VFM à la fin de la saison.





Des play-out en dents de scie

Le Volleyball Franches-Montagnes a été condamné aux play-out après avoir terminé à l’avant-dernière place du classement de Ligue A. Les Jurassiennes ont défié les cancres de la saison, les St-Galloises de Toggenbourg dans une série au meilleur des cinq matches. Après avoir mené 1-0 puis 2-1 dans cette série, le VFM s’est effondré, s’inclinant 3-2 dans la rencontre décisive à Saignelégier. En barrage de promotion-relégation, les Taignonnes ont affronté une autre équipe alémanique, la championne de Ligue B Glaronia. Les coéquipières de la capitaine Coralie Varé n’ont jamais été dans le bon rythme et ont perdu cette série 2-0, après des défaites 3-1 et 3-0. Direction donc la Ligue B.





De la tristesse mais du caractère

La relégation a été accueillie avec beaucoup de déception, mais aussi l’envie de se relever très rapidement : « Notre place est en Ligue A », avait déclaré la capitaine Coralie Varé à l'issue de ce barrage. Dès les premières minutes qui ont suivi la désillusion, la capitaine et le président du VFM Bertrand Faivet avaient affirmé que l’ambition était de remonter dès cette saison… et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’équipe franc-montagnarde a tenu parole, elle qui caracole aujourd'hui en tête du championnat de Ligue B et qui est invaincue depuis le début de la saison. /mle