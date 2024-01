Le VFM sort une équipe de Ligue A et rejoint les quarts de la Coupe

Le Volleyball Franches-Montagnes domine une équipe de Ligue A! Les Jurassiennes, leaders du championnat de Ligue B, ont battu Toggenbourg 3-1 (25-18, 16-25, 25-20, 25-22) ce dimanche à Saignelégier en 8e de finale de la Coupe de Suisse. En première manche, le VFM et passé devant à 5-4 et n’a plus jamais lâché les commandes. Dans une salle presque remplie par l’affluence des grands jours (568 spectateurs), les joueuses de Melanie Cina, portées par une chaude ambiance dans les tribunes et sur le terrain, ont converti leur première balle de set (25-18). Les deux temps-morts pris par l’entraîneur de Toggenbourg n’ont pas permis aux St-Galloises de réagir.





Un creux en 2e manche…

Le début du deuxième set a été plus accroché. Toggenbourg a passé l’épaule après la mi-manche pour mener 19-14 et maintenir un écart conséquent jusqu’à égaliser à un set partout (25-16). Même scénario ou presque dans la 3e manche avec une fin plus heureuse pour les Taignonnes qui ont su maintenir un léger écart et l’emporter 25-20 en convertissant leur première balle de set.





...avant de dérouler

Le VFM a fait la course en tête dans le 4e set et rien n’a semblé pouvoir arrêter les Jurassiennes qui ont glané la dernière manche 25-22. Cette rencontre, premier test en compétition face à une équipe de Ligue A, a tenu ses promesses et les Taignonnes se sont montrées à la hauteur du niveau qu’elles espèrent retrouver dès la saison prochaine. La confiance du VFM, leader invaincu de Ligue B, a peut-être fait la différence alors que les St-Galloises sont avant-dernières de Ligue A. Le VFM prend aussi sa revanche sur une équipe qui l’avait battu lors des play-out de Ligue A la saison dernière. /mmi





Développement suit.