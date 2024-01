Leonardo Portaleoni n’a « pas peur » du VFM

« C’est un club qui m’a beaucoup aidé dans ma formation d’entraineur. Je pense lui avoir apporté pas mal de choses pour son développement durant 12 saisons », explique Leonardo Portaleoni. Il ne cache pas qu’il s'attend à un bon accueil de la part du public pour son retour dans le Jura, malgré un départ légèrement précipité l’an dernier. « Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave, on vient juste jouer un match de volley ».

Sur le plan sportif, le tacticien espère de tout cœur revoir le VFM évoluer en Ligue A. Selon lui, le travail est bien fait à l’échelon au-dessous et la structure mise en place va dans le bon sens. Il ne craint pas pour autant cette formation. « On est favori. On doit donc jouer et faire notre match, même si elles vont certainement prendre plus de risques vu qu’elles n’ont rien à perdre », se confie-t-il. Le VFM va tenter de renverser une nouvelle montagne pour essayer de se hisser dans le dernier carré. /lge