Le président de Bellinzone puni après un match contre le VFM

Le comportement du président de Bellinzone lors du match face au Volleyball Franches-Montagnes n’est pas resté impuni. Swiss Volley a infligé une amende de 2'500 francs au club de Ligue B, qui devra aussi supporter les frais de procédure de 600 francs pour violation de la Charte d’éthique, selon un communiqué paru cette semaine. Les faits remontent au 16 décembre lorsque les Taignonnes s’étaient imposées 3-2 au Tessin. Nello Scanga est sanctionné pour avoir tenu des propos diffamatoires et agressifs envers les arbitres de la rencontre concernant leur prestation. Il s'en était aussi verbalement pris à l'entraineure du VFM Mélanie Cina de manière si virulente que les arbitres avaient été contraints de s'interposer. Les spectateurs et les joueuses du club avaient également tendu plusieurs doigts d’honneur. Bellinzone n'a pas fait appel et cette décision est donc définitive. /comm-emu