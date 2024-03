Melanie Cina : « On veut performer et montrer le travail de ces derniers mois »

Malgré les succès qui se sont enchaînés cette saison, l’entraîneure du VFM ne lâche rien et voit encore une marge de progression dans ses rangs : « On joue à un très bon niveau pour notre ligue, mais souvent dans les petites choses qui n’ont pas l’air dures, c’est là qu’on a des petits soucis, on peine un peu, ou sur des points qui durent, ou à un moment donné on perd un peu de concentration, donc on a partout encore un petit peu de marge de progression. On a analysé nos chiffres et on les a aussi comparés avec ceux de la Ligue A, pas forcément avec ceux de la Ligue B, pour voir où on en est et on s’est tout le temps mis des objectifs pour s’améliorer », confie Melanie Cina.

À noter qu’il n’y a, a priori, que le club taignon et Köniz qui briguent une promotion en Ligue A, donc si une seule de ces deux formations accède à la finale, elle sera automatiquement promue. /emu