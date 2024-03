Le Volleyball Franches-Montagnes vire en tête

Le Volleyball Franches-Montagnes a fait la moitié du chemin. Les Jurassiennes sont allées gagner le 1er acte des demi-finales des play-off de Ligue B 3-1 dimanche sur le parquet de Baden. Dans le détail, elles l’ont emporté 25-22, 25-17, 13-25 et 25-20. Après avoir enlevé les deux premiers sets, les visiteuses ont relâché leur étreinte dans la 3e manche qu’elles ont largement laissé filer. Le VFM a serré le jeu pour finalement plier l’affaire en quatre sets. Cette série se joue au meilleur des trois matches et l’équipe de Melanie Cina dispose donc de deux balles de finale à concrétiser devant leur public. Le 2e acte est prévu samedi à 17h à Saignelégier. Potentiel second candidat à la promotion dans l’élite, Köniz a remporté le 1er acte de l’autre demi-finale sur le score de 3-0 contre Bellinzone. /emu