Sahra Guerne : « Ce serait topissime de revoir le VFM en Ligue A »

J-1 avant une soirée qui pourrait être historique pour le Volleyball Franches-Montagnes. Le titre de Ligue B et la promotion en Ligue A tendent les bras aux Jurassiennes qui reçoivent Köniz samedi à 17h à Saignelégier dans l’acte II de la finale des play-off (en direct sur RFJ dès 16h45 avec les commentaires de Marceline Michon et Sahra Guerne). Les Taignonnes ont remporté l’acte I et bénéficient donc d’une première balle de titre. L’ancienne capitaine du VFM et première joueuse intronisée au mur des légendes, Sahra Guerne, était l’invitée de La Matinale ce vendredi pour décortiquer les enjeux de cette partie. « Les filles ont déjà fait une bonne partie du travail mais le plus gros reste à jouer demain », affirme l’habitante de Lajoux qui espère « avoir une grande fête demain à Saignelégier ». « Ça a été très dur l’année passée, tout le club a vraiment subi cette relégation et en même temps, c’était peut-être un mal pour un bien, ça a donné beaucoup de confiance à l’équipe », explique Sahra Guerne. /mmi