Après la fête, place au chantier pour le VFM « version Ligue A »

Après un week-end historique fêté comme il se doit, le président du Volleyball Franches-Montagnes n’a pas enlevé ses lunettes de soleil ce lundi matin dans le studio de RFJ : « Aux Franches-Montagnes, ce matin, il faisait beau ! C’est pour ça que j’ai mis mes lunettes », explique Bertrand Faivet. Le déficit de sommeil de ces dernières heures n’a certainement rien à voir là-dedans. Le club taignon a bien mérité ces festivités après sa victoire en finale des play-off de Ligue B contre Köniz samedi à Saignelégier. Un titre, et la promotion en Ligue A qui va avec, acquis dans une ambiance indescriptible. Pour le président, il est déjà temps de se projeter sur la construction de la prochaine saison. Du côté des finances, pas d’inquiétude : « On avait une dette qui court toujours et qu’on voulait résorber. On l’a déjà fait presque à hauteur de moitié », explique Bertrand Faivet qui précise que le budget du club ne rivalisera pas avec celui des meilleures formations de l’élite : « Si on regarde les quatre premiers du championnat en Ligue A, on tourne autour du million, nous on est à la moitié ».