Le VFM poursuit le modelage de son effectif

Ça bouge encore au Volleyball Franches-Montagnes en vue de la prochaine saison. Le club jurassien de Ligue A annonce dimanche l’arrivée d’une nouvelle joueuse. L’ailière valaisanne Sandrine Giroud débarque à Saignelégier en provenance de Zurich Academy, formation qui a terminé lanterne rouge de Ligue A la saison dernière et s’est sauvée en playout.

Et le VFM annonce encore les prolongations de contrat de quatre joueuses helvètes : les centrales Vanina Membrez et Lisa Alessi, la passeuse Raphaela Morandi et la diagonale Carine Tschanz.

Le club taignon ajoute être encore à la recherce de trois joueuses étrangères à la passe, au centre et à l'aile. /comm-nmy