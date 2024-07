Du beach volley pour recréer l’ambiance plage en Ajoie

« C’est vrai, c’est le premier club de beach volley dans le Jura, mais j’ai toujours vu que le Tropicana Beach Contest à Bassecourt fonctionnait très bien, donc ça peut fonctionner mais il faut donner l’élan et le goût pour que les personnes y adhèrent », argumente Luc Girardin. Pour séduire de potentiels licenciés, le tournoi s’accompagne de grillades, animation par un DJ et même une piscine au bord du terrain ! Bref, cette fameuse « ambiance vacances » dont la décontraction se retrouve aussi dans le fonctionnement du club. « Pour le moment, c’est du loisir. On retrouve aux entraînements des personnes qui font du volley en club, d’autres qui débutent. On veut créer un mouvement pour que tout le monde puisse participer quelque soit le niveau. Par la suite, si certains sont intéressés par la compétition, on regardera pour adhérer à un championnat dans le pays ».





« Une nouvelle génération qui n’adhère pas à deux entraînements obligatoires par semaine »

Le jeune fondateur du club ne se fixe pour l’heure par d’objectif précis d’adhérents et promeut une certaine souplesse sur une saison qui se cantonnera aux quatre « beaux » mois de l’année. « Pour l’instant on part sur 4 mois d’été jusqu’à mi-septembre. On n’a pas prévu de faire des entraînements en salle en hiver. Il faut voir comment ça évolue car on est aussi une nouvelle génération de jeunes qui n’aime plus s’astreindre à deux entraînements obligatoires par semaine ! Ça ne doit pas être un frein à l’adhésion au club », explique Luc Girardin. L’Asutr’Alle volley beach laisse ses adhérents s’inscrire aux entraînements en début de semaine en fonction de la météo avec une flexibilité totale sur la participation. /jpi