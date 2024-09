Le VFM lance parfaitement sa saison de Ligue A

Le Volleyball Franches-Montagnes réussit son retour dans l’élite. Les Taignonnes ont battu Guin 3-0 en ouverture de saison de Ligue A dimanche devant leur public à Saignelégier. Dans le détail, le néo-promu a battu le vice-champion de Suisse en titre 25-16, 25-18 et 25-15.

Le VFM est parfaitement entré dans cette rencontre. Il s’est d’emblée détaché pour prendre jusqu’à 10 points d’avance dans le premier set. Les joueuses de Mélanie Cina se sont montrées solides et ont su profiter des nombreuses erreurs adverses. L’envie et le fighting spirit se sont fait sentir devant un public qui a fait du bruit pour encourager son équipe. Des spectateurs qui ont pu découvrir les nouvelles recrues. La passeuse brésilienne Ana Flavia Galvão, l’ailière canadienne Nadia Lindner et la centrale allemande Laura Broekstra ont été alignées dans le 6 de base, aux côtés de la Brésilienne Leticia Bonardi, déjà dans l’effectif lors du dernier exercice, et des Jurassiennes Coralie Varé et Vanina Membrez, alors que le poste de libero était occupé par la Taignonne Kimi Chappatte. « Toute l’année passée, on a attendu ce moment où on pourrait retourner et jouer contre une équipe de Ligue A et là on n’y est et on a vraiment mis tous les atouts en œuvre pour gagner et montrer que notre place est en Ligue A. On a été très agressives, notamment au service et en attaque. On n’avait pas peur, on voulait montrer de quoi on était capable et on l’a fait de la meilleure des manières », se réjouit la capitaine du VFM Coralie Varé.