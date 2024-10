Le Volleyball Franches-Montagnes laisse filer un match fou

Tout s’est joué lors du 5e set où le Volleyball Franches-Montagnes a pris un départ idéal en menant notamment 10-6. Les joueuses se sont rendues point pour point de chaque côté du filet, mais c’est les Tessinoises qui sont passées devant pour se procurer deux nouvelles balles de match. Les Jurassiennes les ont effacées pour servir à leur tour pour le gain de la partie sans parvenir à conclure. C’est finalement Lugano qui a eu le dernier mot devant les quelque 430 spectateurs de Saignelégier venus encourager le VFM qui joue désormais à domicile vêtu de ses nouvelles couleurs, le jaune et noir. « Je suis déjà très contente qu’on ait pu aller au 5e set. On est bien remonté dans le 4e alors qu’on avait un peu de retard, c’est quelque chose de très bien de notre part. Après, un peu déçue de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout et gagner ce match. Au final, cela ne sert à rien d’avoir des regrets, cela fait partie du jeu », analysait la joueuse centrale delémontaine du VFM Vanina Membrez, qui était, à 22 ans, alignée dans le six de base pour la deuxième fois consécutive. /emu