Le leader trop fort pour le Volleyball Franches-Montagnes

Un Volleyball Franches-Montagnes vêtu de rose battu par le leader. Les Taignonnes se sont inclinées en trois sets 25-23 25-18 25-23 contre Kanti Schaffhouse dimanche à Saignelégier. Elles évoluaient avec un maillot spécial pour soutenir « Octobre rose » et la lutte contre le cancer du sein. Le VFM n’a pas démérité dans ce match et menait 19-17 dans le premier set au moment où Schaffhouse a demandé un temps mort. Et les mots de l’entraîneur adverse ont eu un effet immédiat sur les Alémaniques qui ont finalement remporté le jeu 25-23. La deuxième manche s’est moins bien passée pour les Taignonnes. Elles se sont rapidement retrouvées menées et n’ont pas réussi à revenir sur leur adversaire (25-18). Le troisième set a mieux démarré et Franches-Montagnes comptait une avance de trois points lorsque les visiteuses ont demandé un nouveau temps-mort. Une pause très efficace pour la seconde fois de la soirée puisque Schaffhouse a renversé le VFM pour remporter la manche finale 25-23 et le match par la même occasion.

Avec six unités récoltées en quatre rencontres, le Volleyball Franches-Montagnes recule au 5e rang provisoire, mais plusieurs équipes sont encore en lice ce dimanche. /cra