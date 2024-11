Un Volleyball Franches-Montagnes renversant

Le Volleyball Franches-Montagnes retrouve les joies de la victoire. La formation taignonne s’est imposée 3-2 contre Glaronia dimanche à Saignelégier en Ligue A. Elle a bien mal commencé son match et a perdu les deux premiers sets 25-18 et 25-16. Mais le VFM n’a pas baissé les bras et a totalement fait basculer la rencontre. Il a gagné la troisième manche 25-21 avant de dominer la quatrième 25-15. Les Taignonnes ont rapidement pris les devants dans le set décisif pour finalement l’emporter 15-12 et s’offrir une quatrième victoire cette saison. Le VFM pointe au 7e rang de Ligue A après sept rencontres disputées. /cra