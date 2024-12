Une première partie de saison satisfaisante pour un VFM qui peut encore monter en puissance. L’équipe franc-montagnarde pointe au 7e rang de Ligue A après le premier tour qu’elle a conclu dimanche par une défaite sur le parquet d’Aesch-Pfeffingen. Elle dispose d’une avance de trois points sur la barre. Le Volleyball Franches-Montagnes, néo-promu dans l’élite, a gagné quatre rencontres et en a perdu six depuis le début de saison. L’entraîneure du VFM Melanie Cina est satisfaite de la prestation de son équipe contre certains cadors du championnat. Elle regrette toutefois les difficultés éprouvées parfois contre des équipes qui se retrouvent à la lutte avec les Jurassiennes au classement.





Une expérience à se forger encore

L’entraîneure du VFM a analysé scrupuleusement les dix premiers matches de son équipe depuis son retour en Ligue A. Elle a pu voir « des différences minimes » avec les autres équipes, y compris parfois avec les cadors du championnat. Selon Melanie Cina, la différence se fait souvent en fin de set, là où les mains des Franc-Montagnardes commencent à trembler, la faute à une expérience encore légère dans l’élite du volleyball helvétique. La technicienne a relevé un manque de calme dans les moments clés, ainsi que des erreurs techniques qui doivent être gommées dans ces instants-là. Toutefois, Melanie Cina est confiante pour la suite. Elle a conscience du potentiel de son groupe qui peut et doit encore monter en puissance. Elle salue par ailleurs la bonne ambiance qui y règne : « On est très soudées et la concurrence est saine », indique Melanie Cina qui se plaît aux Franches-Montagnes et qui veut encore pousser davantage son équipe pour en tirer son rendement maximal. /mle