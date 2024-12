Le Volleyball Franches-Montagnes termine l’année par une victoire

Le Volleyball Franches-Montagnes retrouve la victoire avec la manière. Les Taignonnes se sont imposées 3-0 (25-16, 25-8, 25-19) contre la Volleyball Academy, lanterne rouge de ligue A, samedi soir à Saignelégier. Après un début de rencontre serré légèrement à l’avantage des Alémaniques, les Jurassiennes ont fait la différence en marquant 11 points de suite pour emporter le premier set 25-16. La manche intermédiaire a été à sens unique et s’est bouclée sur un score de 25-8. Le VFM a ensuite rapidement pris les devants dans le troisième et dernier set. Il a tenu bon et n’est jamais passé derrière pour finalement l’emporter 25-19 pour le plus grand plaisir des 439 spectateurs présents à la salle Maurice Lacroix.

Les volleyeuses taignonnes mettent fin à une série de quatre défaite. Avec 15 points récoltés en 13 rencontres, elles remontent à la 7e place de ligue A pour leur dernier match de l’année. Elles reprendront le championnat le samedi 4 janvier prochain avec un déplacement chez le dauphin Kanti Schaffhouse. /cra