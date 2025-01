Son caractère bien trempé n’aura pas suffi au VFM

Il aura manqué de la constance au Volleyball Franches-Montagnes pour sa première sortie de 2025. Samedi, en fin d’après-midi, les joueuses de Melanie Cina ont perdu 3-0 sur le terrain de Kanti Schaffhouse qui en profite pour prendre la tête du classement de Ligue A avec un match de plus au compteur que Neuchâtel. Le VFM pourra se targuer d’avoir fait douter à plusieurs reprises un des cadors de l’élite du volleyball suisse. Ce fut notamment le cas lors du premier set. En effet, bien que distancées, les Taignonnes sont parvenues à revenir à 23-23 puis à 24-24 pour livrer un dénouement haletant qui aura finalement tourné en faveur des Alémaniques (26-24), grâce à une attaque de la Top Scorer Jordan Tylar Russell, puis d’un bloc omniprésent. Dans la deuxième manche, le VFM a su faire jeu égal, voire mieux dans la première moitié, menant notamment 13-11. Les Schaffhousoises ont ensuite élevé leur niveau de jeu pour inverser la tendance et l’emporter finalement 25-20. La dernière manche laissera quelques regrets aux joueuses de Melanie Cina qui ont livré un baroud d’honneur remarquable. Mené 24-16, le Volleyball Franches-Montagnes a inscrit neuf (!) points consécutifs sur les excellents services de Sandrine Giroud pour effacer son retard et s’octroyer une balle de set. Cette dernière a malheureusement été manquée par Nadia Lindner dont l’attaque a terminé hors de la surface de jeu. Les Alémaniques ont ensuite plié l'affaire 27-25. Rageant. Avant cela, l’attaquante jurassienne, tout comme sa coéquipière allemande Laura Broekstra, auront permis au VFM de rêver de relancer ce duel. Il n’en aura finalement rien été, malgré une débauche d’énergie et un caractère remarquables. Au classement, les Jurassiennes restent 7es avant les matches de ce dimanche. /mle