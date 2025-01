Le VFM se prépare au mieux avant le derby

Le Volleyball Franches-Montagnes a fait preuve de caractère pour venir à bout du VBC Cheseaux dans le championnat de Ligue A. Les Jurassiennes ont battu les Vaudoises 3-1 dimanche soir à Saignelégier devant 429 spectateurs et remontent à la 6e place du classement. Un résultat encourageant avant d’accueillir le NUC, leader du championnat, pour le derby jeudi soir.





Un mental solide pour décrocher la victoire

Tout a bien commencé pour les filles de Mélanie Cina en s’adjugeant les deux premières manches sur le score de 25-18 puis 25-19. Mais les visiteuses ont été plus mordantes lors du troisième set en faisant la course en tête une majeure partie du temps. Le VFM a tout de même réduit son retard pour revenir à 23-23. Mais les Taignonnes n’ont pas sur garder leur momentum et ont cédé 23-25. Si la quatrième manche a souri dès le départ aux Jurassiennes, les Vaudoises ont réussi à prendre les devants par la suite. Et, comme lors du set précédent, les locales ont finalement recollé à 23-23. Mais cette fois, le VFM n’a pas flanché et a assuré sa victoire en s’adjugeant la manche finale sur un ultime missile de la Top Scorer Leticia Bonardi. « A la fin, comme c’était très serré, on a vu que c’était vraiment important et qu’on était une équipe », réagit l’ailière Sandrine Giroud, élue meilleure joueuse du match du côté du VFM. /nmy