Le VFM a frôlé l'exploit contre le NUC

Deux sets pris au leader

Les Jurassiennes, toujours privées d’Emma Faive en raison d'une blessure et qui devrait faire son retour au jeu dans une dizaine de jours, ont montré un tout autre visage dans la manche suivante. L’entrée en jeu de la capitaine Coralie Varé à la place de Sandrine Giroud et les missiles de la top scorer Leticia Bonardi ont notamment relancé l’équipe qui s’est imposée 27-25 dans la 2e manche et 25-18 dans la 3e. La 4e manche a tourné à l’avantage du NUC 25-16 tout comme le set décisif, 15-9.

Si le VFM avait déjà pris un set au NUC en octobre dernier, il l’a poussé dans ses retranchements à domicile et récolte ainsi un précieux point au classement : « Un point hyper important. On sait tous comme ce classement est serré, donc un point contre les grosses équipes qui sont devant nous, il faut le prendre », se réjouit Melanie Cina. Au classement, le VFM reste 8e avec désormais deux longueurs d’avance sur Glaronia, premier non qualifié pour les play-offs. Il reste quatre matches de saison régulière aux Jurassiennes pour assurer leur qualification. Avant cela, place à la Coupe de Suisse et au 8e de finale ce dimanche à Cheseaux : « C’est quelque chose qui nous tient à cœur, cette coupe », assure l’entraîneure des Jurassiennes. /mmi