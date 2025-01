Victoire importante pour le Volleyball Franches-Montagnes

Le Volleyball Franches-Montagnes réalise une excellente opération dans la lutte pour les play-offs. Les Taignonnes se sont imposées 3-1 face à Glaronia dimanche à Glaris en Ligue A. Dans le détail, elles ont gagné 30-32 25-20 25-18 25-21. Après un début de rencontre serré, elles ont pris l’avantage pour mener 24-17 et s’offrir sept balles de première manche. Mais les Jurassiennes ont manqué leur affaire et se sont fait rejoindre avant de perdre le set 32-30. Elles se sont tout de suite relancées malgré une partie très disputée et ont remporté la deuxième manche 25-20. Les Francs-Montagnardes ont alors quelque peu relâché la pression et ont rapidement pris les devants dans le set suivant. Un avantage qu’elles n’ont pas lâché pour le gagner 25-18. La dernière manche a toutefois bien mal commencé pour l’équipe jurassienne qui s’est retrouvée avec cinq points de retard sur son adversaire. Elle est finalement parvenue à renverser la tendance pour l’emporter 25-21 et récolter trois précieux points au classement.

Ce succès permet au VFM de remonter à la 7e place. Il compte cinq longueurs d’avance sur la barre et sur son adversaire du jour, premier non-qualifié pour les play-offs, à trois rencontres du terme de la saison régulière. /cra