Le VFM a un pied et demi en play-off

Le Volleyball Franches-Montagnes touche au but en Ligue A. L’équipe jurassienne a battu Toggenbourg 3-1 (25-19, 25-19, 27-29, 25-18), mercredi soir à Saignelégier pour faire un pas de géant en direction des play-off. Au classement, les filles de Melanie Cina grimpent au 5e rang avec toutefois un match de plus au compteur que la plupart des équipes. Le VFM compte à présent huit points d’avance sur Glaronia qui occupe le 9e rang et qui doit encore jouer trois matches de saison régulière. Autant dire qu’il faudrait un cataclysme pour que les Jurassiennes ne figurent pas parmi les huit premières du classement qui auront la chance de disputer les play-off.





Coup pour coup

Contre une équipe qui écumait ses derniers espoirs de disputer les play-off, le VFM a dû attendre le milieu du premier set pour véritablement imposer sa loi, sous l’impulsion de sa Top Scorer Leticia Bonardi. Dans le bon tempo, la Brésilienne a fait vaciller le bloc st-gallois et les Taignonnes ont empoché la première manche 25-19. Le deuxième set n’aura été qu’une formalité, les filles de Melanie Cina surfant sur leur bonne dynamique du moment pour prendre rapidement six points d’avance et compter même jusqu’à huit unités de marge par rapport à des Alémaniques dépassées. C’est donc fort logiquement que le Volleyball Franches-Montagnes a aussi gagné le deuxième set sur le score de 25-19. La troisième manche a été plus serrée, Toggenbourg y a laissé toutes ses forces. Si le VFM a inscrit un point d’anthologie (quelle passe !) pour mener 20-19 ou réussi un ace via Ana Flavia Galvao, ça n’a pas suffi pour déstabiliser l’avant-dernier du classement qui a effacé deux balles de match pour s’adjuger la manche 29-27. Comme dans le set initial, le VFM a attendu le milieu de la quatrième manche pour forcer la décision, bien aidé par certaines imprécisions des Alémaniques, notamment au service et au filet. Coriace, à l’image d’une réception magnifique de la capitaine Coralie Varé qui a permis ensuite la conclusion tout en rage de Leticia Bonardi en fin de match, l’équipe jurassienne sera allée chercher cette victoire qui lui ouvre très grandes les portes des play-off. Et de façon ultra-méritée. /mle