Le VFM qualifié pour les play-off, malgré la défaite

Le Volleyball Franches-Montagnes s’incline, mais fête une qualification pour les play-off dès sa première saison de retour dans l’élite. Les Taignonnes ont perdu 3-2 à Genève dimanche lors de leur avant-dernier match de la saison régulière de Ligue A. Dans le détail, elles ont plié l'échine 16-25 25-21 25-21 18-25 et 15-6. L’équipe de Mélanie Cina est assurée de terminer dans le top 8 grâce à ce point, à la faveur d’un plus grand nombre de victoires que Glaronia qui pouvait encore espérer passer au-dessus de la barre. Le VFM est actuellement 4e de la hiérarchie, la meilleure place à laquelle il peut encore prétendre, mais a disputé une rencontre de plus que ses adversaires directs. /emu