Lourde entrée en matière pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes démarre mal sa série. Il s’est incliné 3-0 sur le terrain de Guin samedi lors du premier acte d’un match de classement qui a pour objectif de déterminer les positions cinq à huit de Ligue A. Dans le détail, il a perdu 25-23 25-16 25-22. Les Taignonnes se sont rapidement retrouvées menées de huit longueurs dans le premier set avec un score de 12-4. Elles ont su réagir pour revenir à 13-12 et équilibrer les débats, mais ne sont pas parvenues à passer devant et ont dû s’incliner 25-23. Les protégées de Melanie Cina ont connu un passage à vide dans la deuxième manche qu’elles ont perdue 25-16. Le troisième set était bien plus serré entre les deux équipes, mais les Franc-Montagnardes ont une nouvelle fois dû s’avouer vaincues avec un score de 25-22.

Le VFM perd ainsi la première rencontre d’une confrontation qui se joue au meilleur des trois matches. Elles tenteront de se relancer jeudi à Saignelégier pour espérer arracher un acte décisif et continuer à rêver d’une place européenne. /cra