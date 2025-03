Le VFM n’ira pas chercher la dernière place européenne

Le Volleyball Franches-Montagnes devra se contenter de la 7e ou de la 8e place. Il a été sorti de la course au top 5 synonyme de qualification européenne. Les Taignonnes ont perdu leur 2e match contre Guin 3-1 jeudi soir dans leur série au meilleur des trois matches.

Malgré beaucoup d’envie et de détermination, elles auront payé cash des moments de flottement dans les deux premiers sets qu’elles ont perdu 25-20 et 25-18. Un sursaut d’orgueil aura ensuite permis au 320 personnes présentes de vibrer. L’équipe de Melanie Cina a en effet remporté la 3e manche avec la manière 25-19, avant de commettre trop de petites erreurs et d’offrir le 4e set à leurs adversaires qui se sont imposées 25-20.