Eduardo Faustino part du VFM

Eduardo Faustino quittera le VFM à la fin de la saison. L’entraineur et formateur portugais n’exercera plus avec la 1re ligue du club, selon une annonce faite ce lundi. En quatre ans au club, « il a restructuré le mouvement junior et a contribué à l’évolution technique et tactique de ses équipes », peut-on lire dans le communiqué du Volleyball Franches-Montagnes. Il a notamment eu l’occasion d’être entraineur assistant de la Ligue A et également entraineur ad-intérim entre la fin du mandat de Leonardo Portaleoni et l’arrivée de Melanie Cina. Le club évoque une envie de nouveau défis pour justifier ce départ. /comm-lge