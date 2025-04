Une arrivée et une prolongation au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes a trouvé le successeur d’Eduardo Faustino. Alexandre Peytchev a été engagé pour prendre la direction de la structure formation du club pour la saison 2025/2026. Le double national bulgare et portugais entraînera également l’équipe de 1re ligue et celle de 2e ligue. Alexandre Peytchev a évolué à un haut niveau en tant que joueur et a forgé son expérience d’entraîneur dans le Valais depuis 2017. Le VFM annonce également la prolongation du contrat de Tiziana Baumrukova qui continuera à épauler Melanie Cina en tant qu’assistante-coach de la première équipe et à fonctionner comme entraîneure principale dans le secteur des juniors. Elle collaborera ainsi étroitement avec le nouveau responsable Alexandre Peytchev. /comm-fco