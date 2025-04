Le VFM devra être « encore plus prudent » financièrement

« On a peut-être été trop confiant, ou on pensait que les choses étaient plus belles qu’elles ne l’étaient réellement. Il y a eu passablement de frais non prévus au départ, quelques mauvaises surprises sont apparues par rapport à notre réorganisation et le passé du club. Ce qui fait que nous devrons être encore plus prudents la saison prochaine », avance le président Bertrand Faivet. Une conjoncture qui pourrait avoir des conséquences sur le recrutement en vue de la saison prochaine.







Trois ou quatre joueuses étrangères ?

« On essaye de trouver les meilleures joueuses, notamment étrangères, au meilleur prix. On hésite à partir avec trois ou quatre étrangères... D’autres équipes ont aussi décidé de réduire la voilure, Glaronia quitte la Ligue A pour raisons financières. On est donc dans une période charnière au niveau de la ligue », analyse le président. Malgré ces conditions difficiles dont elle a eu connaissance, l’entraîneure Melanie Cina a prolongé son contrat d’une saison. « La formation marche bien avec de jeunes joueuses qui ont performé en 1re ligue puisqu’elles sont allées jusqu’au Final Four. Melanie Cina veut aussi participer à ce projet et contribuer à faire évoluer le club », esquisse Bertrand Faivet.