Entre contrainte financière et identité régionale, le VFM boucle son effectif

Le Volleyball Franches-Montagnes peut se tourner vers la prochaine saison de Ligue A. Il a ficelé son effectif pour l’exercice 2025-2026 avec l’arrivée d’une nouvelle joueuse étrangère. Le VFM annonce ce lundi la signature de la Polonaise de 23 ans Patrycja Zielinska. L’engagement de la passeuse de 177 cm, qui a joué aux États-Unis avec les Georgia State Panthers puis les Temple Owls ces deux dernières années, s’ajoute à celles de l’ailière colombienne Karen Renteria et des centrales suisses Christi Burri et Abigaël Gilomen. ). Le club taignon a aussi reconduit les contrats de huit Suissesses, dont six Jurassiennes, et de la Brésilienne Leticia Bonardi. Le VFM a composé son contingent de treize joueuses en fonction de différents critères, notamment financiers. « L’année passée n’était pas extraordinaire donc on a vraiment dû faire attention à cet aspect-là », note le président du VFM qui pourra compter cette saison sur trois étrangères au lieu de quatre. « C’est un risque mesuré parce qu’on a confiance en notre staff », appuie Bertrand Faivet