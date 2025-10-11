Le VFM lance parfaitement sa saison

Le Volleyball Franches-Montagnes s’impose devant le vice-champion pour lancer sa saison. Les Taignonnes ont remporté leur premier match de Ligue A sur le terrain de Kanti Schaffhouse 3-1 samedi après-midi. Dans le détail, elles ont gagné 17-25 27-25 25-21 25-21.

Les joueuses de Melanie Cina ont bien débuté leur match, tenant tête aux vice-championnes de Suisse, mais les Alémaniques sont parvenues à prendre le large pour mener 18-11. Les Jurassiennes n’ont ensuite pas réussi à renverser la vapeur et ont concédé le premier jeu 25-17. Le deuxième set a été très équilibré de bout en bout et est finalement revenu au VFM. Il l’a emporté 27-25 après avoir sauvé deux balles de manche.

La rencontre est restée équilibrée entre les deux équipes, mais une légère bascule s’est faite du côté jurassien. Les Taignonnes ont su faire la différence au moment décisif alors que le score était de 19-19. Elles sont passées devant pour gagner le troisième set 25-21. Elles ont ensuite rapidement pris une avance de six longueurs et ne sont plus passées derrière pour arracher la manche finale 25-21 et remporter le match.

Le VFM lance donc parfaitement sa saison avec une première victoire contre un adversaire de taille. Il accueillera le champion en titre du NUC dans deux semaines pour son deuxième match de championnat, le premier devant son public. /cra