Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé des Jurassiennes du Volleyball Franches-Montagnes ...
Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé des Jurassiennes du Volleyball Franches-Montagnes 3-0, dimanche à la Riveraine en Ligue A.

Le VFM a tenté tant bien que mal de bloquer les assauts du NUC. (Photo : Jonathan Vallat). Le VFM a tenté tant bien que mal de bloquer les assauts du NUC. (Photo : Jonathan Vallat).

Le Volleyball Franches-Montagnes n’a rien su faire contre le NUC en Ligue A féminine de volleyball. Devant 1'250 spectateurs à La Riveraine, les Neuchâteloises ont enlevé sans trembler le derby contre les Jurassiennes du VFM, 3-0. Elles se sont imposées 25-20, 25-15, 25-21. Ce score sans appel résume à lui seul la domination du NUC sur la scène du volleyball national. La formation neuchâteloise est toujours invaincue cette saison. La marche était trop haute donc pour le VFM, même si pour sa capitaine Coralie Varé, il y a eu de bonnes choses. « On avait nos chances, mais on ne les a pas saisis comme il le fallait. C’est donc un peu amer. On a eu deux ou trois situations où on n’arrivait pas à tourner et c’est dur de revenir contre le NUC », affirme-t-elle. 

Coralie Varé : « Le NUC est très fort, mais là où on pouvait prendre deux ou trois points, on n’a pas su le faire. »

Ecouter le son

Au classement, le VFM occupe la 7e place avec six points d'avance sur la barre. /mne-lge


 

Fait partie du dossier «Volleyball Franches-Montagnes»

Rubriques du dossier
