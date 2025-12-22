Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Le Volleyball Franches-Montagnes n’a rien su faire contre le NUC en Ligue A féminine de volleyball. Devant 1'250 spectateurs à La Riveraine, les Neuchâteloises ont enlevé sans trembler le derby contre les Jurassiennes du VFM, 3-0. Elles se sont imposées 25-20, 25-15, 25-21. Ce score sans appel résume à lui seul la domination du NUC sur la scène du volleyball national. La formation neuchâteloise est toujours invaincue cette saison. La marche était trop haute donc pour le VFM, même si pour sa capitaine Coralie Varé, il y a eu de bonnes choses. « On avait nos chances, mais on ne les a pas saisis comme il le fallait. C’est donc un peu amer. On a eu deux ou trois situations où on n’arrivait pas à tourner et c’est dur de revenir contre le NUC », affirme-t-elle.