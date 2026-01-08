Le VFM battu et dépassé

L’équipe franc-montagnarde s’est sèchement inclinée 3-0 à Cheseaux et recule à la 7e place ...
Le VFM battu et dépassé

L’équipe franc-montagnarde s’est sèchement inclinée 3-0 à Cheseaux et recule à la 7e place du classement de Ligue A.

Malgré les 16 attaques victorieuses de Leticia Bonardi, le VFM est rentré battu de Cheseaux. (Photo : archives Jonathan Vallat) Malgré les 16 attaques victorieuses de Leticia Bonardi, le VFM est rentré battu de Cheseaux. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Ce n’était pas la soirée du Volleyball Franches-Montagnes… loin s’en faut. L’équipe jurassienne s’est inclinée 3-0 à Cheseaux, dans le championnat de Ligue A. L’entame de match a tourné largement à la faveur des Vaudoises qui l’ont emporté 25-15 face à des Taignonnes qui ont manqué de tranchant et de justesse. Les deux manches suivantes ont aussi été gagnées par l’équipe de Cheseaux, les deux fois 25-21. Les Vaudoises ont notamment été portées par leur topscorer Morgan Geddes. Puissante bien que pas toujours juste, l’Américaine a réussi 17 attaques victorieuses et signé plusieurs services gagnants. Le VFM a notamment été défaillant à la réception dans cette rencontre. Au filet, les filles de Melanie Cina ont aussi gâché de belles opportunités, malgré les 16 attaques victorieuses de Leticia Bonardi. Le VFM est dépassé par Cheseaux au classement et recule au 7e rang. Il devra rapidement se ressaisir. Il sera aligné en Coupe de Suisse ce week-end dans la salle Volley Academy. /mle


 

