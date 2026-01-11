Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

L’objectif est de franchir ce premier obstacle et d’avancer pas à pas. « C’est toujours très dur de dire le résultat qu’on voudrait viser parce qu’après chaque tour passé il y a un tirage au sort », indique Melanie Cina. L’entraîneure du VFM mise donc un peu sur la chance pour « éviter les grosses équipes jusqu’en finale » même si affronter un mastodonte ne l’effraie pas pour autant. « Sortir des grands matches contre des grandes équipes est quelque chose qui nous convient », motive la technicienne qui ambitionne d’accomplir une belle épopée en Coupe de Suisse. /nmy