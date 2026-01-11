Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

Pour ses débuts dans la compétition, le Volleyball Franches-Montagnes se rend à Kloten pour ...
Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

Pour ses débuts dans la compétition, le Volleyball Franches-Montagnes se rend à Kloten pour défier Volleyball Academy ce dimanche en 8e de finale avec l’envie de confirmer son statut de favori contre le dernier de Ligue A.

La coach du VFM Melanie Cina espère réaliser un beau parcours cette année en Coupe de Suisse. (Photo archives : Jonathan Vallat) La coach du VFM Melanie Cina espère réaliser un beau parcours cette année en Coupe de Suisse. (Photo archives : Jonathan Vallat)

Le VFM entame sa campagne de Coupe de Suisse avec appétit. Les joueuses taignonnes disputent leur 8e de finale ce dimanche contre Volleyball Academy à 16h30 à Kloten. Le Volleyball Franches-Montagnes, 7e en championnat, enfile le costume de favori face à la lanterne rouge que les Jurassiennes ont battu 3-1 en novembre dernier en Ligue A. Le VFM veut afficher sa supériorité, même si les Zurichoises disposent désormais d’un contingent plus étoffé avec l’arrivée d’étrangères.

Melanie Cina : « Passer ce tour pourrait ouvrir la porte beaucoup plus loin que juste les quarts de finale. »

L’objectif est de franchir ce premier obstacle et d’avancer pas à pas. « C’est toujours très dur de dire le résultat qu’on voudrait viser parce qu’après chaque tour passé il y a un tirage au sort », indique Melanie Cina. L’entraîneure du VFM mise donc un peu sur la chance pour « éviter les grosses équipes jusqu’en finale » même si affronter un mastodonte ne l’effraie pas pour autant. « Sortir des grands matches contre des grandes équipes est quelque chose qui nous convient », motive la technicienne qui ambitionne d’accomplir une belle épopée en Coupe de Suisse. /nmy


 

