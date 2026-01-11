Un premier obstacle de franchi pour le VFM en Coupe de Suisse

Le Volleyball Franches-Montagnes a remporté son 8e de finale 3-0 contre Volleyball Academy ...
Un premier obstacle de franchi pour le VFM en Coupe de Suisse

Le Volleyball Franches-Montagnes a remporté son 8e de finale 3-0 contre Volleyball Academy ce dimanche à Kloten.

Le VFM a gagné 3-0, certes, mais non sans être bousculé par les Zurichoises. (Photo archives : Jonathan Vallat) Le VFM a gagné 3-0, certes, mais non sans être bousculé par les Zurichoises. (Photo archives : Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes a dû batailler pour son entrée en lice en Coupe de Suisse. Il a battu Volleyball Academy 3-0 (30-28, 25-19, 32-30) ce dimanche à Kloten en 8e de finale. Les Jurassiennes ont été accrochées par la lanterne rouge de Ligue A lors du premier set remporté 30-28. Mais le VFM a ensuite accéléré pour faire valoir son statut de favori, lui qui est 7e du championnat. Il s’est adjugé la deuxième manche 25-19. Mais les Zurichoises se sont réveillées dans la dernière manche sans pour autant faire flancher les Francs-Montagnardes qui ont finalement empoché le gain du set 32-30.

Les Taignonnes sont donc qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse, une compétition pour laquelle l’entraineure Melanie Cina nourrit de belles ambitions. /nmy


 

Fait partie du dossier «Volleyball Franches-Montagnes»

Rubriques du dossier
Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

Le VFM battu et dépassé

Le VFM battu et dépassé

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Actualités suivantes

Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

Le VFM veut entrer de plein pied dans la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 11.01.2026 - 10:45

Le VFM battu et dépassé

Le VFM battu et dépassé

Volleyball    Actualisé le 08.01.2026 - 05:34

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Volleyball    Actualisé le 04.01.2026 - 18:35

Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Volleyball    Actualisé le 22.12.2025 - 09:22

Articles les plus lus

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 16:19

Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Volleyball    Actualisé le 22.12.2025 - 09:22

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Volleyball    Actualisé le 04.01.2026 - 18:35

Le VFM battu et dépassé

Le VFM battu et dépassé

Volleyball    Actualisé le 08.01.2026 - 05:34

Le VFM tombe sur plus fort que lui

Le VFM tombe sur plus fort que lui

Volleyball    Actualisé le 14.12.2025 - 19:23

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 16:19

Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Le VFM battu par un NUC intouchable dans le derby

Volleyball    Actualisé le 22.12.2025 - 09:22

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Le VFM surpasse avec brio le piège genevois

Volleyball    Actualisé le 04.01.2026 - 18:35

Le VFM défait par un membre du podium

Le VFM défait par un membre du podium

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 19:20

Le VFM déclassé par un adversaire direct

Le VFM déclassé par un adversaire direct

Volleyball    Actualisé le 08.12.2025 - 11:16

Le VFM tombe sur plus fort que lui

Le VFM tombe sur plus fort que lui

Volleyball    Actualisé le 14.12.2025 - 19:23

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Le VFM en terre zurichoise en Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 16:19