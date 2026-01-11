Un premier obstacle de franchi pour le VFM en Coupe de Suisse

Le Volleyball Franches-Montagnes a dû batailler pour son entrée en lice en Coupe de Suisse. Il a battu Volleyball Academy 3-0 (30-28, 25-19, 32-30) ce dimanche à Kloten en 8e de finale. Les Jurassiennes ont été accrochées par la lanterne rouge de Ligue A lors du premier set remporté 30-28. Mais le VFM a ensuite accéléré pour faire valoir son statut de favori, lui qui est 7e du championnat. Il s’est adjugé la deuxième manche 25-19. Mais les Zurichoises se sont réveillées dans la dernière manche sans pour autant faire flancher les Francs-Montagnardes qui ont finalement empoché le gain du set 32-30.

Les Taignonnes sont donc qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse, une compétition pour laquelle l’entraineure Melanie Cina nourrit de belles ambitions. /nmy