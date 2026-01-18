Le VFM a fait un immense pas vers les play-off

Le Volleyball Franches-Montagnes n’a pas tremblé. Les Taignonnes ont battu Toggenbourg 3-0 dimanche après-midi dans leur salle de Saignelégier en Ligue A. Dans le détail, elles l’ont emporté 25-19, 25-16 et 25-13. Elles ont été accrochées durant un petit set par les St-Galloises, éliminées il y a une semaine en Coupe de Suisse par les 5es de Ligue B Aadorf, avant de pouvoir dérouler et faire tourner leur effectif. « Je suis très contente de nous, c’était un match important pour gagner des points et grimper dans le classement. On s’attendait à ce qu’il y ait du répondant. Ensuite, on a réussi à mettre tout en place, tandis que de leur côté elles ont un peu perdu la main. Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire jouer tout le monde, c’est toujours une bonne ambiance. On essaie toujours d’aller gratter des places, des points, de prendre le maximum qu’on peut pour finir le plus haut possible », explique la centrale jurassienne du VFM Vanina Membrez.
Vanina Membrez : « On va continuer sur cette lancée. »
L’équipe de Melanie Cina a ainsi quasiment assuré sa place en play-off. Sixième de la hiérarchie, le VFM compte 12 longueurs d’avance sur la barre et son adversaire du jour, alors qu’il reste quatre rondes à disputer. « L’idéal serait de finir au moins 6e, afin d’éviter les deux premiers du classement qui devraient être le NUC et Schaffhouse. Le calendrier de Cheseaux, qui est notre adversaire direct, semble toutefois plus favorable », glisse le président du VFM Bertrand Faivet. /emu