Le VFM a fait un immense pas vers les play-off

Le Volleyball Franches-Montagnes n’a pas tremblé. Les Taignonnes ont battu Toggenbourg 3-0 dimanche après-midi dans leur salle de Saignelégier en Ligue A. Dans le détail, elles l’ont emporté 25-19, 25-16 et 25-13. Elles ont été accrochées durant un petit set par les St-Galloises, éliminées il y a une semaine en Coupe de Suisse par les 5es de Ligue B Aadorf, avant de pouvoir dérouler et faire tourner leur effectif. « Je suis très contente de nous, c’était un match important pour gagner des points et grimper dans le classement. On s’attendait à ce qu’il y ait du répondant. Ensuite, on a réussi à mettre tout en place, tandis que de leur côté elles ont un peu perdu la main. Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire jouer tout le monde, c’est toujours une bonne ambiance. On essaie toujours d’aller gratter des places, des points, de prendre le maximum qu’on peut pour finir le plus haut possible », explique la centrale jurassienne du VFM Vanina Membrez.