Le VFM décide de ne pas prolonger Melanie Cina

Melanie Cina « surprise » par cette décision

Contactée par notre rédaction, la technicienne s’est dite « surprise par la chronologie de cette annonce. On était parti avec le club pour renouveler mon contrat. Et finalement pas », s’étonne Melanie Cina qui compte toutefois assumer ses fonctions jusqu’à la fin. La formation taignonne est actuellement 6e du championnat et a quasiment assuré sa place en play-off grâce à sa victoire 3-0 dimanche contre Toggenbourg. Le VFM est aussi engagé en quart de finale de la Coupe de Suisse contre la Ligue B de Kanti Baden. « J’ai une fierté et des éthiques de travail. Je vais tout donner », assure la future ex-entraîneure du Volleyball Franches-Montagnes. /comm-nmy