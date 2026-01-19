Le VFM décide de ne pas prolonger Melanie Cina

Le comité du Volleyball Franches-Montagnes annonce ce lundi soir que l’entraîneure haut-valaisanne ...
Le VFM décide de ne pas prolonger Melanie Cina

Le comité du Volleyball Franches-Montagnes annonce ce lundi soir que l’entraîneure haut-valaisanne ne sera plus à la tête de l’équipe de Ligue A la saison prochaine.

Lorsque son contrat se terminera, Melanie Cina aura passé trois ans aux commandes du VFM. (Photo : Jonathan Vallat) Lorsque son contrat se terminera, Melanie Cina aura passé trois ans aux commandes du VFM. (Photo : Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes prend la décision de changer d’entraîneure en vue de la prochaine saison de Ligue A. Le comité du club taignon annonce ce lundi soir que le contrat de Melanie Cina ne sera pas renouvelé au terme de l’exercice actuel. Alors que la Haut-Valaisanne est en poste depuis trois ans, le VFM écrit dans son communiqué vouloir « donner à son équipe-phare un nouvel élan ». Il ajoute avoir défini « un profil précis » de la personne qui succèdera à Melanie Cina mais « aucun contact n’est pour l’instant établi ».

Le président du VFM Bertrand Faivet sera en direct dans La Matinale à 6h50 ce mardi pour évoquer la non-reconduction du contrat de Melanie Cina.

Melanie Cina « surprise » par cette décision

Contactée par notre rédaction, la technicienne s’est dite « surprise par la chronologie de cette annonce. On était parti avec le club pour renouveler mon contrat. Et finalement pas », s’étonne Melanie Cina qui compte toutefois assumer ses fonctions jusqu’à la fin. La formation taignonne est actuellement 6e du championnat et a quasiment assuré sa place en play-off grâce à sa victoire 3-0 dimanche contre Toggenbourg. Le VFM est aussi engagé en quart de finale de la Coupe de Suisse contre la Ligue B de Kanti Baden. « J’ai une fierté et des éthiques de travail. Je vais tout donner », assure la future ex-entraîneure du Volleyball Franches-Montagnes. /comm-nmy


 

