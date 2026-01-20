Bertrand Faivet : « C’était la fin d’un cycle »

Le président du VFM, Bertrand Faivet, revenait ce mardi dans « La Matinale » sur la décision ...
Le président du VFM, Bertrand Faivet, revenait ce mardi dans « La Matinale » sur la décision de se séparer de Melanie Cina à la fin de la saison en cours.

Le Volleyball Franches-Montagnes veut insuffler un vent nouveau pour la prochaine saison de Ligue A. Comme annoncé lundi soir, le contrat de Melanie Cina ne sera pas renouvelé au terme de la saison en cours. Invité de « La Matinale » ce mardi matin, le président du club Bertrand Faivet parlait de « la fin d’un cycle » et de « changements de vision pour la poursuite des objectifs ».

Des discussions ont tout de même été entreprises en décembre. « Lors de cette première discussion, il y avait déjà des choses qui nous surprenait un peu et qui nous ont étonné. Elle a voulu un mois pour réfléchir et durant ce mois, il y a eu d’autres éléments qui ont fait qu’on a considéré que l’entente ne pouvait pas forcément continuer dans ces conditions-là. Rien de grave, mais sur le fond, si je compare le VFM à une voiture, ce n’est pas parce qu’elle est belle et rutilante de carrosserie, qu’à l’intérieur, tout ronronne. On en est un peu arrivé à ce stade-là après trois saisons », affirme Bertrand Faivet. Le président ajoute avoir défini « un profil précis » de la personne qui succèdera à Melanie Cina mais « aucun contact n’est pour l’instant établi ». L’important pour le club est que le successeur de la Valaisanne comprenne bien les valeurs du club et travaille avec les jeunes joueuses. /lge


 

