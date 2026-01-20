Bertrand Faivet : « C’était la fin d’un cycle »

Des discussions ont tout de même été entreprises en décembre. « Lors de cette première discussion, il y avait déjà des choses qui nous surprenait un peu et qui nous ont étonné. Elle a voulu un mois pour réfléchir et durant ce mois, il y a eu d’autres éléments qui ont fait qu’on a considéré que l’entente ne pouvait pas forcément continuer dans ces conditions-là. Rien de grave, mais sur le fond, si je compare le VFM à une voiture, ce n’est pas parce qu’elle est belle et rutilante de carrosserie, qu’à l’intérieur, tout ronronne. On en est un peu arrivé à ce stade-là après trois saisons », affirme Bertrand Faivet. Le président ajoute avoir défini « un profil précis » de la personne qui succèdera à Melanie Cina mais « aucun contact n’est pour l’instant établi ». L’important pour le club est que le successeur de la Valaisanne comprenne bien les valeurs du club et travaille avec les jeunes joueuses. /lge