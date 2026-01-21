Une lourde défaite pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes s’est incliné 3-0 dans la salle de Aesch-Pfeffingen mercredi ...
Une lourde défaite pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes s’est incliné 3-0 dans la salle de Aesch-Pfeffingen mercredi dans le championnat de Ligue A. Il n’a rien pu faire contre le deuxième du classement.

Karen Renteria et le VFM ont été impuissant contre Aesch-Pfeffingen. (Photo : archives/Jonathan Vallat) Karen Renteria et le VFM ont été impuissant contre Aesch-Pfeffingen. (Photo : archives/Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes largement battu par un cador du championnat de Ligue A. Les Taignonne se sont inclinées 3-0 contre Aesch-Pfeffingen mercredi soir en terre bâloise. Cette rencontre était la première du VFM après l’annonce de la non-reconduction de leur entraineure Melanie Cina pour la saison prochaine.

L’entame de match a été difficile pour les Jurassiennes qui ont perdu la première manche 25-13. Le VFM a tenté de réagir dans le deuxième set. Si elles ont été plus proches de leur adversaire, les filles de Melanie Cina se sont toutefois inclinées 25-20. Les Bâloises, 2es du classement, ont finalement coupé court à cette rencontre en dominant le Volleyball Franches-Montagnes 25-19 dans l’ultime manche.

Le VFM n’est ainsi pas parvenu à enchainer avec une deuxième victoire consécutive. Il pointe toujours à la 6e place du classement avec 12 longueurs d’avance sur la barre. Les Taignonnes devront se remobiliser rapidement. Elles se déplaceront chez les Argoviennes de Baden, pensionnaire de Ligue nationale B, en quart de finale de Coupe de Suisse dimanche. /fwo


 

Fait partie du dossier «Volleyball Franches-Montagnes»

Rubriques du dossier
