Le VFM file en demi-finale de la Coupe de Suisse

Le VFM jouera les demi-finales de la Coupe de Suisse de volleyball. (Photo : archives/Jonathan Vallat) Le VFM jouera les demi-finales de la Coupe de Suisse de volleyball. (Photo : archives/Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes atteint facilement le dernier carré de la Coupe de Suisse. La formation taignonne de Ligue A s’est imposée contre Baden dimanche après-midi en quart de finale. Elle a dominé la formation de Ligue B 3-0 en terre argovienne. Les Jurassiennes ont été expéditives dans cette rencontre. Elles ont remporté la victoire après 1h10’ de jeu.

L’équipe de Melanie Cina n’a pas été mise en danger durant cette partie. Elle a facilement remporté le premier set 25-16. Le VFM a eu jusqu’à huit points d’avance dans la deuxième manche. Les Argoviennes n’ont pas baissé les bras mais se sont avouées vaincues en perdant le set 25-21. Les Taignonnes ont finalement plié la partie en remportant la troisième manche 25-17.

Le Volleyball Franches-Montagnes connaitra prochainement son adversaire pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. /fwo


 

