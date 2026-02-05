Essayé, pas pu pour le VFM

Une défaite pour le Volleyball Franches-Montagnes sur la route de la Coupe de Suisse. Jeudi soir, les Jurassiennes ont perdu 3-1 contre Guin, dans le championnat de Ligue A. La mise en route a été difficile pour le VFM qui a craqué dans une première manche dominée et maîtrisée par les Fribourgeoises (25-15). Les filles de Melanie Cina ont opposé une meilleure résistance dans la deuxième manche mais les joueuses de Guin ont conservé leur mainmise et remporté le set 25-19. Mais à force d'y croire et de se rebeller, le VFM a empoché un set contre une autre équipe qui disputera ce week-end les demi-finales de la Coupe de Suisse. Franches-Montagnes a gagné le troisième set 25-20, montrant de l'insouciance dans son jeu et profitant de largesses offertes par l'actuel 4e de la hiérarchie dans l'élite nationale. Les filles de Leonardo Portaleoni, l'ancien du VFM, ont finalement puni les Taignonnes dans une quatrième manche remportée 25-13 par l'équipe visiteuse. Malgré de la justesse au service et une certaine abnégation, les Jurassiennes ont cédé trop souvent au filet pour espérer meilleur sort.

Le Volleyball Franches-Montagnes a pu engranger du rythme et travailler ses automatismes avant le match de l'année. Il s'en ira défier Aarau dimanche en demi-finale de la Coupe de Suisse. La dernière journée du championnat de LIgue A se tiendra le 14 février. Le VFM accueillera Lugano. Toujours 7es du classement, les filles de Melanie Cina n'ont plus beaucoup d'espoir de finir un rang au-dessus. Elles devraient ainsi affronter Aesch ou Kanti Schaffhouse en play-off. Réponse au plus tard à la St-Valentin ! /mle